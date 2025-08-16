C'est reparti pour le forum de dialogue intergénérationnel des Etats insulaires d'Afrique. Initiée par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (UA), la Commission de l'Océan Indien (COI), l'Institut d'études de sécurité (ISS), Youth for SDGs, le Réseau des jeunes de la Corne de l'Afrique (HoAYN) et Search for Common Ground, cet événement réunira des représentants de la jeunesse et des parties prenantes des Comores, des Seychelles, de Maurice, du Cap-Vert, de Madagascar, de La Réunion et de São Tomé-et-Príncipe.

Abordant comme thématique « Construire la paix, réparer les divisions : action intergénérationnelle pour la prévention des conflits, la gouvernance démocratique et la justice entre les sexes », l'édition de cette année sera axée « sur le renforcement de la collaboration intergénérationnelle afin de relever les principaux défis auxquels est confrontée la région des États insulaires, notamment l'insécurité maritime, les crises climatiques, la gouvernance démocratique et l'instabilité électorale, ainsi que la résolution des conflits. » Grâce à un dialogue inclusif et multidimensionnel, l'événement vise à faire progresser les efforts de consolidation de la paix et à promouvoir la stabilité régionale à long terme.