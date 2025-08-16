Afrique: Barea/CHAN 2024 - Victoire impérative contre le Burkina Faso, ce soir

Les Barea à l'assaut du Burkina Faso pour un ticket en quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, ce soir. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe portés par leur récente victoire 2-0 contre la Centrafrique, jouent leur va-tout pour arracher la dernière place qualificative.

Les Barea A' de Madagascar ont renoué avec la victoire ce mercredi au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, s'imposant 2-0 face à la République Centrafricaine. Sous la direction de Rôrô Rakotondrabe, cette première victoire relance les espoirs malgaches dans la course au dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale. La journée a également vu la Mauritanie triompher 1-0 contre le Burkina Faso dans le groupe B, rendant la lutte pour la qualification encore plus incertaine.

Ce soir, à 20h00 heure locale au Amaan Stadium de Zanzibar, les Barea auront une opportunité en or de sceller leur billet pour le prochain tour en cas de succès face au Burkina Faso. Avec 4 points après trois matchs (une victoire, un nul, une défaite), Madagascar occupe une position favorable dans le classement provisoire du groupe B.

La Tanzanie, déjà qualifiée avec trois victoires en autant de rencontres, domine la poule. La Centrafrique (0 point) et le Burkina Faso (3 points) sont d'ores et déjà éliminés, tandis que la Mauritanie, avec 7 points, attend le résultat de ce match décisif pour confirmer sa place.

Pour les Barea, une victoire est désormais la clé pour devancer le Burkina Faso, qui ne compte pas abdiquer facilement. « L'enjeu majeur à ce stade réside dans l'état d'esprit résolument positif de l'équipe. Bien que le Burkina Faso soit déjà éliminé, cela ne garantit pas une partie facile. Comme nous, ils joueront pour défendre l'honneur de leur nation. Nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes et à renouer avec l'euphorie de notre triomphe de mercredi. Nous n'avons plus le choix, c'est notre dernière carte à jouer, un quitte ou double pour décrocher ces trois points cruciaux », confie le sélectionneur malgache lors de la conférence de presse d'avant-match. Portés par leur regain de confiance, les Malgaches misent sur une stratégie offensive pour saisir cette chance unique de poursuivre leur aventure dans ce CHAN 2024.

Heriniaina Samson

Classement provisoire du groupe B :

1- Tanzanie : 9 points (+4)

2- Mauritanie : 7 points (+1)

3- Madagascar : 4 points (+1)

4- Burkina Faso : 3 points (-1)