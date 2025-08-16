Madagascar: Jeux mondiaux de Chengdu - Yves et Judicaël terminent sans éclat

Les représentants malgaches Yves Sédrick Rakotoarisoa et Judicaël Andrianarimalala ont conclu leur parcours aux Jeux mondiaux dans les épreuves de pétanque de précision, disputées au Chengdu Sport University Sancha Lake Campus Boules Sports, ce jeudi. Malgré une 5e place chacun en Round 1 (34 points pour Yves, 27 pour Judicaël), leurs 6e places finales (60 et 44 points) n'ont pas suffi pour atteindre les demi-finales.

Yves a marqué 34 points en Round 1 mais a chuté à 26 en Round 2, terminant derrière des concurrents comme Khaled Bougriba (Tunisie, 75 points) et Andrea Chiapello (Italie, 73 points).

Judicaël a suivi une trajectoire similaire avec 27 points en Round 1 et 17 en Round 2, loin de Mouna Mattoussi (Tunisie, 67 points) et Yan Linlin (Chine, 56 points). Ces scores, bien en deçà des leaders, ont scellé leur élimination.

Leurs performances n'ont pas permis à Madagascar de briller face à des nations pétanquistes dominantes. Yves et Judicaël quittent Chengdu, leur aventure s'arrêtant aux qualifications du 14 août, sans qualification pour les demi-finales.