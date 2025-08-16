Madagascar: Karaté - Les combattants malgaches en route vers la Coupe du monde

La Fédération malgache de karaté (FMK) concentre désormais ses préparatifs sur la Coupe du monde WVKF, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2025 en Égypte. Cette orientation stratégique intervient à la suite des performances encourageantes enregistrées lors du Championnat d'Afrique à Abuja, au Nigeria, où plusieurs représentants malgaches ont su se démarquer.

Parmi eux, Mirantsoa s'est illustrée en terminant cinquième en kata dames, performance qui lui a permis de se qualifier pour la phase finale mondiale. Elle rejoint ainsi les combattants déjà qualifiés, tandis que d'autres seniors tenteront encore leur chance lors des qualifications à Paris en octobre.

Les jeunes catégories ne sont pas en reste : tous les cadets et juniors ont décroché une médaille et se sont qualifiés pour la Youth League de Venise, prévue du 3 au 7 décembre 2025. Natanael, Sarobidy, Andy, Tsanta et François figurent désormais parmi les meilleurs mondiaux de leur catégorie.

Le président de la Fédération, Émile Ratefinanahary, souligne que ces résultats sont le fruit d'un travail collectif impliquant les clubs locaux, l'ANS et l'Association des parents. L'approche adoptée met l'accent sur la formation technique, le soutien logistique et l'éducation civique des jeunes athlètes.

En 2025, la sélection nationale compte 35 athlètes, dont 17 ont participé au Championnat d'Afrique. Malgré un déplacement limité à 11 compétiteurs, plusieurs ont su se démarquer. La Fédération ambitionne de former des athlètes complets, capables de représenter Madagascar avec discipline et esprit sportif sur la scène internationale.