Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay échouent de justesse face aux Camerounais

Au terme d'un match haletant et d'une rare intensité, les Ankoay ont concédé une deuxième défaite consécutive à Afrobasket 2025, en s'inclinant sur le fil face aux Lions Indomptables du Cameroun, 77 à 80. Un revers cruel qui laisse un goût amer pour les Malgaches qui ont fait preuve de courage et d'abnégation.

Après la déception du premier match, les protégés de John Douaglin avaient à coeur de se racheter. Et dès l'entame de la rencontre, le ton était donné. Les deux équipes se sont livrées à un véritable chassé-croisé, se rendant coup pour coup. La bataille fut rude sous les paniers, mais les Camerounais, plus réalistes, ont terminé le premier quart-temps avec une courte avance de deux longueurs, 12-14.

Le deuxième acte fut plus compliqué pour les Ankoay. Faisant parler leur puissance physique, les Lions Indomptables ont réussi à perturber l'organisation malgache. La bande à Elly a connu une légère baisse de régime, peinant à contenir les assauts adverses. Les Camerounais en ont profité pour prendre le large, rejoignant les vestiaires avec une avance de huit points, 38 à 46.

Au retour des vestiaires, la machine malgache est relancée. Transcendés et solidaires en défense, plus appliqués en attaque, ils ont sonné la révolte. Grignotant leur retard point par point, ils ont fait douter une équipe camerounaise soudainement fébrile. À l'entame du dernier acte, l'espoir était plus que jamais permis, avec un score de 63 à 66. Le « money-time » a tenu toutes ses promesses.

La fin de match fut une course-poursuite insoutenable où chaque possession valait de l'or. Les Ankoay ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, mais l'expérience camerounaise a prévalu dans les ultimes secondes. Le Cameroun a su garder son sang-froid pour conserver sa courte avance et s'imposer finalement de trois petits points, 80 à 77.

Avec deux défaites en autant de sorties, la situation se complique pour Madagascar dans ce tournoi. Mais au-delà du résultat, les Ankoay ont montré un visage conquérant et ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour rivaliser avec les grandes nations du basket africain.