Afrique: Football/Avant-match - Les Barea jouent leur qualification face au Burkina Faso

Football/Avant-match - Les Barea jouent leur qualification face au Burkina Faso

16 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Troisième du groupe B, Madagascar doit impérativement battre le Burkina Faso ce samedi pour valider son billet en quarts de finale. Dans d'autres cas, ce sera la fin de l'aventure.

Madagascar s'avance vers son match le plus important du CHAN 2024 dans la phase de groupe, qui se joue ce samedi sur le terrain de l'Aman Stadium à Zanzibar. Avec 4 points en trois rencontres, les Barea occupent la troisième place du groupe B, derrière la Tanzanie (9 pts), déjà qualifiée, et la Mauritanie (7 pts), qui a terminé sa phase de poules. Le calcul est simple : seule une victoire contre le Burkina Faso, quatrième avec 3 points, permettrait de rejoindre le top 8 continental.

En conférence de presse d'avant-match vendredi, Romuald Rakotondrabe, alias coach Rôrô, le sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar, a insisté sur l'urgence : « Nous n'avons plus beaucoup de temps pour préparer cette rencontre. Mais l'objectif est clair et ne change pas : chercher la victoire. Même si le Burkina Faso est déjà éliminé, c'est une équipe joueuse qui voudra sauver son honneur. À nous de prendre l'initiative. »

Le capitaine ArohasinaAndriamirado , alias «Dax», capitaine des Barea, partage la même détermination : « Tout le monde est conscient que ce dernier match est capital. Nous sommes prêts pour aller chercher la victoire. Et rien que la victoire. »

La récente victoire contre la Centrafrique sur le score de 2-0 offre un point d'appui précieux au moral de la troupe. Les Malgaches avaient alors affiché leur détermination et la prise de risque lors de la dernière sortie avec un taux de 56,9 % de possession et ont remporté 60 % de leurs duels au sol.

Rester concentrés

Toutefois, le rendement dans les duels aériens (48,8 % gagnés) et le faible nombre d'interceptions - seulement 7, contre 14 pour les adversaires - devront être corrigés. Le réalisme offensif, illustré par le but décisif à la 84e minute après un coaching gagnant de Rôrô, sera également déterminant.

La présence rassurante de Michel Lalain'ArinjakaRamandimbisoa, alias Toldo, dans les buts constitue un atout majeur, mais la défense devra rester concentrée de la première à la dernière seconde. Face à eux, le Burkina Faso, bien que hors course pour les quarts, ne viendra pas en victime expiatoire. La fierté et l'envie de terminer sur une bonne note peuvent les pousser à hausser leur niveau de jeu.

L'ancien international malgache MamisoaRazafindrakoto prévient : « Ce match sera un combat tactique, physique et mental. Si Madagascar allie discipline défensive, organisation collective et efficacité devant le but, la victoire est possible. Dans le cas contraire, ce sera la fin de l'aventure. »

Les Barea ont donc leur destin entre leurs mains. À eux d'écrire une nouvelle page de leur histoire samedi soir, avec l'espoir de prolonger leur parcours sur la scène africaine.

