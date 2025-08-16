Madagascar: Rallye/18e Rallye de Boeny - Mika et Aina frappent fort d'entrée

Le décor s'est rapidement planté sur les routes brûlantes de Mahajanga à la 18e édition du Rallye de Boeny qui se joue actuellement dans la Ville des Fleurs. Les favoris sont au rendez- vous et ont imposé un rythme d'enfer dès l'entame de la compétition.

Dans l'ES1 « Must A - Must B » (9 km), Mika et son copilote Aina ont dominé les débats en 6'05"9, soit la meilleure moyenne (88,55 km/h) et un écart de 10,4 secondes sur leurs coéquipiers Faniry-Mahents (Peugeot 208 T16). Cette supériorité affichée s'est confirmée sur l'ensemble de l'étape : rapides, précis et constants, les deux hommes n'ont jamais relâché la pression.

Dans l'ES2 « Ampitolova Puits - Vitogaz » d'une longueur de 5,66 km, ils signent encore le meilleur chrono en 3'59"9, à 84,94 km/h de moyenne, devant Faniry-Mahents (+5,9 s) et Frédéric (Subaru Auto Diffusion, +7,0 s). La chaleur étouffante et la poussière soulevée par les passages n'ont pas entravé leur cadence. Sur les deux premières spéciales, TMF Rallye place déjà ses deux voitures en tête, reléguant la concurrence à plus de vingt secondes.

La domination s'est poursuivie dans la courte ES3 « Mahajanga Circuit » de 0,81 km, où Frédéric a créé la surprise en s'imposant en 57"9, juste devant Andry Tahina (+0,1 s) et Mika-Aina (+0,2 s). Un simple contretemps pour les leaders, toujours installés largement en tête du général. Après trois spéciales, Mika et Aina devancent leurs coéquipiers Faniry-Mahents de plus de 19 secondes. Mathieu-Herii Possible (Subaru/ZZM Racing) complète le podium provisoire à une vingtaine de secondes.

Abandons et tonneau

Derrière, la lutte est serrée : Frédéric et Olivier-Ny Anjara (Team CNA Compétition) EVO X Bardahl se tiennent en un souffle, suivis d'AroKiady-Elwis (Team NF CNA Compétition) Subaru NF Transport à seulement deux dixièmes. Les positions de 4 à 6 se jouent à coups de dixièmes, mais l'écart avec les deux Mitsubishi de tête dépasse déjà la demi-minute.

Jacques-Kaizen, Asacm-Asacm (Can-Am Maverick R) confirment leur mainmise sur leur catégorie et s'invitent régulièrement dans le top 10 scratch. Juan-Andy (Noob Racing Team) Clio Motul signe lui aussi des temps solides en M11, tandis que Dani-Irdonen (N17 Kolo TV FM, MCS-Titan-Profendeur Suspension-Power Rental) accuse déjà plus d'1'40 de retard sur la tête. Anja Bob-Elie Jo (ZZM Racing, Land Rover Defender) et Freddy-Dis (Continental Auto, Isuzu D-Max) pointent à plus de deux minutes.

Le rallye a déjà laissé des plumes : deux abandons sont à signaler, Vanilla-Christelle (TMF Racing Compétition, Citroën Saxo) sur ennui mécanique, et Olivier-Ny Anjara (Team CNA Compétition, EVO X Bardahl) sur tonneau, heureusement sans blessure. Avec des écarts importants mais un parcours encore long, la suite du 18e Rallye de Boeny promet une lutte stratégique entre coéquipiers de TMF Rallye pour la victoire finale.