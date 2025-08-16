Madagascar: Portrait - Bienvenu Randrianirina demeure une figure du breakdance

Danseur atypique, Bienvenu Randrianirina fusionne hip-hop et contemporain pour exprimer sa vision de la vie et du bonheur.

Certains artistes dansent pour le simple plaisir de bouger, d'autres pour donner un sens à leur vie. Bienvenu Randrianirina appartient à la seconde catégorie. Figure emblématique du breakdance à Madagascar, il a su transcender les codes du hip-hop pour les emmener vers les scènes de la danse contemporaine, en faisant de sa singularité une véritable force créative.

Plongé depuis des décennies dans l'univers du hip-hop, et plus précisément du breakdance, Bienvenu a bâti sa réputation en remportant de nombreux battles, témoignant de sa maîtrise technique et de son énergie scénique.

Au delà des frontières

En 2004, sa rencontre avec la Compagnie Anjorombala marque un tournant : il découvre la danse de création et réussit à intégrer son style urbain dans un langage chorégraphique plus vaste, où l'expressivité prime autant que la virtuosité.

Son parcours l'a mené au-delà des frontières malgaches : il a représenté Madagascar lors de « Danse l'Afrique danse » en France (2006), à Bamako (2010) et à Johannesburg (2012). Ces expériences internationales l'ont enrichi d'une ouverture artistique et humaine, nourrissant un dialogue constant entre cultures et styles.

Aujourd'hui, Bienvenu poursuit deux voies parallèles : perfectionner son art dans le hip-hop tout en approfondissant son exploration de la danse contemporaine.

Ses projets visent à créer des passerelles entre ces univers, offrant au public des performances où énergie brute et sensibilité s'entrelacent.

Sa philosophie de vie ?

Donner le meilleur de soi-même, de l'intérieur, pour trouver le bonheur. Une devise qu'il applique aussi bien sur scène que dans la vie quotidienne, convaincu que l'art n'est pas seulement un métier, mais un chemin vers l'épanouissement personnel et le partage.