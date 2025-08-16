Madagascar: Art et design - Kiady Ratovoson sélectionné au London Design Festival

Le jeune designer Kiady Ratovoson participera pour la première fois au London Design Festival, du 16 au 18 septembre, à Londres, avec deux pièces issues de sa collection "Mycelia". Réalisées en bois Varongy recyclé et en sisal, ces créations s'inspirent des réseaux vivants tels que les racines et le mycélium.

« Mycelia incarne un design qui s'adapte, se transforme et se reconnecte, à l'image de la nature », explique la curatrice indépendante et conseillère en art, Ihoby Rabarijohn, en soulignant ses formes organiques et évolutives.

Formé au design environnemental à l'Université de Donghua à Shanghai, puis au design d'intérieur à l'Université Politecnico di Milano, Kiady Ratovoson a choisi de revenir à Madagascar pour y ancrer son travail. Il fonde « KR. Atelier », une marque d'art mobilier qui brouille les frontières entre architecture, mobilier et art, et « KR. Studio », un bureau de design d'intérieur misant sur des expériences immersives et sur mesure.

En 2024, ses oeuvres ont marqué les esprits lors de l'exposition « Antson'ny tontolo miaina, Interpeller le vivant » à Ankorondrano. L'année suivante, il signe sa première installation monographique « Objects with Soul » à la Flow Gallery, participe à la Milan Design Week et initie, avec Ihoby Rabarijohn, le projet Malagasy Design Gaze.