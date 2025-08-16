Madagascar: Art et design - Kiady Ratovoson sélectionné au London Design Festival

16 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le jeune designer Kiady Ratovoson participera pour la première fois au London Design Festival, du 16 au 18 septembre, à Londres, avec deux pièces issues de sa collection "Mycelia". Réalisées en bois Varongy recyclé et en sisal, ces créations s'inspirent des réseaux vivants tels que les racines et le mycélium.

« Mycelia incarne un design qui s'adapte, se transforme et se reconnecte, à l'image de la nature », explique la curatrice indépendante et conseillère en art, Ihoby Rabarijohn, en soulignant ses formes organiques et évolutives.

Formé au design environnemental à l'Université de Donghua à Shanghai, puis au design d'intérieur à l'Université Politecnico di Milano, Kiady Ratovoson a choisi de revenir à Madagascar pour y ancrer son travail. Il fonde « KR. Atelier », une marque d'art mobilier qui brouille les frontières entre architecture, mobilier et art, et « KR. Studio », un bureau de design d'intérieur misant sur des expériences immersives et sur mesure.

En 2024, ses oeuvres ont marqué les esprits lors de l'exposition « Antson'ny tontolo miaina, Interpeller le vivant » à Ankorondrano. L'année suivante, il signe sa première installation monographique « Objects with Soul » à la Flow Gallery, participe à la Milan Design Week et initie, avec Ihoby Rabarijohn, le projet Malagasy Design Gaze.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.