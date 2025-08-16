Madagascar: Éducation - Le niveau des élèves en lecture progresse

Le projet Tafita vise à améliorer les compétences des élèves dans les écoles primaires publiques. Ses méthodes ludiques donnent déjà des résultats prometteurs.

Le projet Tafita, lancé pour améliorer les compétences des élèves des écoles primaires publiques, porte ses fruits. Plus de treize mille écoles primaires publiques bénéficient actuellement de ce programme. Les cours de remédiation proposés dans le cadre du projet Tafita, mis en oeuvre avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), visent à renforcer les compétences en lecture et en mathématiques des élèves.

Les techniques d'enseignement appliquées sont plus ludiques. « Ces méthodes guident les élèves à trouver eux-mêmes les réponses aux exercices », explique une enseignante, qui souligne que le niveau de ses élèves s'est nettement amélioré depuis l'application de cette approche.

« Depuis sa mise en oeuvre, les progrès sont notables : le taux de maîtrise de la lecture a bondi de plus de 36 % par rapport à la situation initiale. Les compétences en mathématiques ont également enregistré une nette amélioration », déclare la ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, lors d'une rencontre avec le nouveau représentant de la JICA, mercredi.

Les acteurs du secteur éducatif espèrent désormais voir le projet s'étendre à un plus grand nombre d'écoles.