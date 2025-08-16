Madagascar: Religion - Les catholiques célèbrent l'Assomption

À l'occasion du 15 août, plusieurs paroisses ont profité de la fête de l'Assomption pour distribuer divers sacrements à leurs fidèles. Confirmation, baptêmes, première Communion, mariages... de nombreux croyants catholiques ont ainsi reçu ces grâces dans différentes églises.

Parmi eux, Harifenitra, jeune fidèle de la paroisse d'Imerinafovoany, a reçu sa première Communion. Serrant son chapelet contre elle, elle confie avec émotion : « Je me suis sentie très proche de Marie et de Jésus. C'est un jour que je n'oublierai jamais. »

À l'Église Catholique Romaine (Ecar) Notre-Dame de l'Assomption d'Imerinafovoany, la journée du 15 août a été marquée par une effervescence particulière. Plusieurs sacrements ont été distribués aux fidèles, renforçant le lien spirituel au sein de la communauté.

« Une vingtaine de mariages ont été célébrés, une trentaine de personnes ont reçu la première Communion et huit fidèles ont été baptisés », nous confie Vola Rakotoarisoa, fidèle de la paroisse.

Sens spirituel profond

Selon elle, « chaque cérémonie était un moment de joie et de recueillement, où familles et proches se sont rassemblés pour partager la foi et la bénédiction. »

Dans d'autres paroisses, comme l'Ecar Antanimena, la ferveur était tout aussi palpable. Plus d'une centaine d'enfants ont reçu le sacrement de Confirmation, entourés de leurs familles. Ces cérémonies témoignent de l'importance de l'Assomption dans la vie des fidèles, non seulement comme fête religieuse, mais aussi comme moment de transmettre la foi aux jeunes générations.

Dans presque toutes les paroisses, les églises étaient remplies. « L'Assomption est l'une des grandes fêtes catholiques, aux côtés de Noël, Pâques, Toussaint ou Pentecôte. Elle commémore l'entrée de la Vierge Marie, mère de Jésus, dans la gloire de Dieu, marquant sa montée au ciel », explique le Père Patrice Rakotomalala.

Pour de nombreux Malgaches, le 15 août reste avant tout un jour férié, mais pour les fidèles catholiques, il revêt un sens spirituel profond. Instituée comme dogme par le pape Pie XII le 1er novembre 1950, l'Assomption rappelle que « Marie a été élevée en corps et en âme dans le ciel après avoir achevé sa vie terrestre », souligne le prêtre.