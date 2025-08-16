Madagascar: Amparafaravola - Un otage libéré et la rançon récupéré

16 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Enlevée mardi par un proche de la famille, une fillette de cinq ans a retrouvé les siennes saine et sauve à Amparafaravola, hier vers 4 heures du matin. L'opération a également permis aux Forces de l'ordre de récupérer une somme de 50 millions d'ariary destinée aux ravisseurs.

Le rapt a été perpétré par un conducteur de taxi-bicyclette qui avait trompé la petite en lui faisant croire qu'il allait la conduire chez un membre de sa famille. Le lendemain, la mère a reçu un appel exigeant une rançon de 150 millions d'ariary pour la libération de l'enfant. Alertées dans la foulée, la Police nationale et la gendarmerie, en collaboration avec le chef du district d'Amparafaravola, ont coordonné leurs actions.

Après des négociations, le montant de la rançon a été réduit à 50 millions d'ariary. Un membre de la famille a alors accepté de remettre l'argent à moto. Suivi discrètement par les enquêteurs, il a tenté de fuir en cachant la somme et l'enfant. Interpellé, il a fini par révéler l'endroit où se trouvaient la fillette et l'argent. L'enfant a été rendue à sa famille et le suspect placé en garde à vue.

