Madagascar: Services aéroportuaires - Ravinala Airports s'aligne sur le label national

Ravinala Airports a rejoint le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et obtenu le label national « Malagasy ny Antsika ». L'entreprise devient ainsi le premier opérateur du secteur aéroportuaire à recevoir cette distinction, attribuée à l'issue d'un audit rigoureux et destinée à promouvoir les services, les produits et le savoir-faire malgaches.

Le label reconnaît les efforts de Ravinala Airports pour renforcer l'usage des ressources locales et améliorer la qualité des services. Concrètement, l'entreprise privilégie les fournisseurs et sous-traitants malgaches pour des prestations comme le nettoyage, la maintenance, la restauration et les commerces.

Elle valorise également l'artisanat et les produits nationaux dans ses terminaux, notamment à travers l'espace Taste of Madagascar, et maintient un taux d'employés locaux supérieur à 90 %. La démarche inclut aussi un engagement en faveur d'une communication transparente, ainsi que l'intégration de pratiques de responsabilité sociale et environnementale.

Pour Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, cette étape reflète une orientation claire : « L'adhésion de Ravinala Airports à la SIM est une démarche de conviction. Elle reflète notre engagement en faveur d'un tissu économique tonique et d'une industrie malgache forte, innovante et inclusive. » Il estime que recevoir le label « Malagasy ny Antsika » pour les services aéroportuaires « est une fierté, et une reconnaissance du travail que nous menons chaque jour pour faire rayonner Madagascar ».

Le dirigeant rappelle également que les aéroports qu'il gère sont « des plateformes stratégiques pour le développement de l'industrie à Madagascar », en soulignant la mise en place d'infrastructures essentielles comme la future gare de fret, dont l'appel à manifestation d'intérêt est déjà lancé.

Cette annonce intervient dans un contexte stratégique pour l'entreprise, qui est sponsor platine de la 8e édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC, confirmant sa volonté de jouer un rôle clé dans la dynamique industrielle du pays.