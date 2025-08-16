Madagascar: Coopération - Melanie Higgins reçue au ministère des Affaires étrangères

Madagascar et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur partenariat. En visite officielle à Antananarivo, Melanie Harris Higgins, sous-secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines des États-Unis, a été reçue vendredi au ministère des Affaires étrangères par la ministre Rafaravavitafika Rasata, pour une réunion de travail avec plusieurs membres du gouvernement et hauts responsables malgaches impliqués dans les échanges économiques.

Autour de la table figuraient notamment d'autres membres du gouvernement impliqués dans les échanges économiques avec les États-Unis ainsi que d'autres responsables tels que Lantosoa Rakotomalala, ambassadrice de Madagascar à Washington, et Lainkana Zafivanona, directeur général de la Douane.

Les échanges ont porté sur le renforcement du commerce bilatéral, la promotion des investissements et la coopération dans des secteurs stratégiques, avec une attention particulière portée au développement durable et au progrès partagé. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des relations diplomatiques entre les deux pays et ouvre la voie à de nouvelles initiatives conjointes pour stimuler la croissance économique et la coopération régionale.