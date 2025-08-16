Madagascar: Atsimo Andrefana - La rougeole présente dans cinq districts

Des cas de rougeole à un seuil épidémiologique sont constatés dans les districts de Benenitra, Betioky, Sakaraha, Toliara I et Toliara II. Trente-sept cas sont relevés à Benenitra, vingt-six à Sakaraha et trente-neuf dans le district de Toliara II. L'apparition des cas remonte aux mois de mai et juin, selon le rapport sur la situation des activités de surveillance des maladies et de la vaccination de routine à Madagascar.

Aux premiers relevés à cette période, seul le district d'Ampanihy n'a pas enregistré de cas. Les cas ont évolué au fil des semaines et, fin juillet, au total, cent soixante-sept cas ont été notifiés pour toute la région.

Des prélèvements de sang ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Madagascar dans le but de détecter des anticorps de rougeole ou de rubéole, lesquels confirmeront ou non le contact de la personne avec la maladie.

Les cinq districts qui ont franchi le seuil épidémiologique ont entamé des séances d'intensification des sensibilisations à la vaccination contre la rougeole. Des équipes sont descendues dans les CSB et mobiliseront les fokontany encore mal couverts par le vaccin. La rougeole peut frapper à tout âge et ne se limite pas à la population pédiatrique C'est une infection virale contagieuse qui se caractérise par la toux, la fièvre, l'écoulement du nez et la conjonctivite.