Madagascar: Transport par câble - Une centaine d'emplois en perspective

Le projet de téléphérique de la capitale s'apprête à franchir une nouvelle étape. Environ cent techniciens malgaches devraient prochainement rejoindre les quatre-vingt-six employés déjà en poste, afin de renforcer les équipes et assurer le bon fonctionnement de ce moyen de transport inédit à Antananarivo.

L'annonce a été faite jeudi après-midi, à la gare d'Anosy, par Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État auprès de la Présidence chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat (SENVH). Le gouvernement et la future société d'État chargée du projet lanceront bientôt un appel à candidatures pour recruter ces nouveaux collaborateurs.

Ces techniciens interviendront principalement sur les aspects techniques : conduite des cabines, exploitation du système et maintenance des pylônes. Des contrôles réguliers seront réalisés pour garantir la sécurité des usagers.

« Quand les techniciens malgaches achèveront leur formation, ils prendront progressivement le relais des experts de Poma, actuellement mobilisés pour assurer le fonctionnement du téléphérique », a précisé le secrétaire d'État. Poma est l'entreprise qui assure la gestion du téléphérique et la formation des techniciens malgaches.

Pour l'heure, les employés malgaches déjà en fonction se consacrent surtout aux missions au sol, comme la gestion des billets ou l'accompagnement des passagers dans les cabines. Le réseau sera fermé chaque dimanche pour permettre les opérations d'entretien technique, offrant aussi une journée de repos à l'ensemble de l'équipe.

Avec ce recrutement, le téléphérique d'Antananarivo confirme sa volonté de miser sur les compétences locales, tout en assurant une exploitation sécurisée et durable de l'infrastructure.