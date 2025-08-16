Madagascar: Basketball/Huitième de finale Analamanga émerge du lot

La violence entache un rendez-vous sportif majeur. La phase finale du championnat national U18 filles et garçons se déroule actuellement à Ambositra. Malgré la participation des grands clubs, des gestes antisportifs survenus lors des matchs de huitièmes de finale suscitent de vives polémiques.

Le match opposant ASE Atsimo Andrefana à JCBA, issu d'Analamanga, a dégénéré. Frustrés par la défaite, de jeunes joueurs d'ASE ont commis des gestes violents, allant jusqu'à donner des coups de pied sur le terrain. Des images qui ont suscité l'indignation dans les tribunes comme sur les réseaux sociaux.

L'édition 2025, censée être une fête du basketball, se retrouve éclaboussée par une polémique grandissante. Certains clubs hors Analamanga dénoncent un arbitrage jugé partial et pointent l'influence supposée de responsables fédéraux, nourrissant un climat de défiance autour de la compétition.

Herrmaun Sosohany, président de la ligue régionale de basketball Atsimo Andrefana et coach d'ASE, défend ses joueurs : « Je connais très bien mes joueurs, même si je ne suis pas présent à Ambositra. Il y a des raisons aux gestes antisportifs de certains joueurs à cause de l'arbitrage. En plus, l'influence de la SG de la Fédération, propriétaire d'un club, pèse sur la décision arbitrale. »

Une position que réfute fermement Hasina Fanantenana Ramahandrimanana, membre de la commission technique auprès de la Fédération Malagasy de Basketball : « Ce n'est pas un problème d'arbitrage. Les joueurs de l'ASE Toliara n'ont pas supporté leur défaite face à la supériorité technique des basketteurs de JCBA. Nous n'acceptons pas l'utilisation de la violence gratuite sur le terrain. Des sanctions vont tomber : suspension de deux matchs et amende de 200 000 ariary pour chaque joueur auteur de violence. »

Durant les huitièmes de finale, quatre clubs de garçons et quatre chez les filles issus d'Analamanga ont montré leur supériorité technique en se hissant en quarts de finale.

Chez les filles, trois clubs d'Analamanga - MB2ALL, Lucadro, NAS et Fandrefiala - et deux de Vakinankaratra - JEA et Phoenix - mènent la danse. Côté garçons, le plateau est relevé avec JAP Mada (Diana), ASSM et COSFA (Analamanga), BC Est (Atsimo Andrefana), EBF (Haute Matsiatra), JCBA (Analamanga) et AST (Analamanga). Les rencontres sont disputées, souvent serrées, confirmant la suprématie technique de ces équipes dans la hiérarchie nationale.

Au-delà du verdict sportif, cette affaire laisse planer une ombre sur la compétition et interroge sur l'exemplarité attendue dans le basketball malgache, qui jusqu'ici se présente comme un modèle pour toutes les fédérations existantes.

Résultats huitièmes : JAP Mada (Diana) 73-62 BCTT, ASSM 73-47 Génération 607, LBA 38-56 BC Est, EBF 66-46 Ascut, ACMBA 48-40 Pintade, Fandrasa 50-86 COSFA, SBC 39-42 AST, JCBA 72-50 AST Toliara.