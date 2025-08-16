Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay frôlent l'exploit face au Cameroun

Madagascar, par l'intermédiaire des Ankoay, a perdu son deuxième match de l'Afrobasket 2025 en s'inclinant à la dernière seconde 77-80 devant le Cameroun, avec du regret.

Madagascar s'est incliné de justesse face au Cameroun (77-80), vendredi à Luanda, lors de la deuxième journée de l'Afrobasket 2025. Battus sur le fil, les Ankoay quittent le parquet avec des regrets, mais aussi des motifs d'espoir avant d'affronter la Tunisie le 17 août.

Après leur défaite inaugurale face au Nigeria, les Malgaches entraient dans la rencontre avec plus d'intensité et de justesse. Rapidement, ils rivalisaient avec l'impact physique camerounais, menant 10-9 après quatre minutes. Un alley-oop adverse inversait cependant la tendance (11-10), annonçant un duel serré. Solides en défense mais pénalisés par cinq fautes d'équipe en fin de premier quart, ils viraient derrière (12-14).

Le deuxième quart-temps confirmait leur capacité à répondre offensivement. Rija Lahontan et Elly Randriamampionona trouvaient la cible à trois points (18-15), imités par Kiady Mijoro Razanamahenina qui, sur deux tirs primés, redonnait l'avantage aux Ankoay (30-29).

Un dernier quart irrespirable

Mais quelques erreurs et fautes permettaient au Cameroun de creuser un premier écart (46-37) avant de rejoindre les vestiaires avec huit longueurs d'avance (46-38).

Au retour des vestiaires, Mathias M'Madi et Elly Randriamampionona relançaient Madagascar à longue distance. Kiady Razanamahenina, déjà auteur de 14 points, maintenait l'équipe dans le sillage. Les Ankoay recollaient à 61-61 et abordaient le dernier quart avec seulement trois points de retard (63-66).

Portés par un Kiady en feu (29 points au total), ils prenaient même l'avantage (75-70) à trois minutes du terme. Mais la maîtrise camerounaise dans les ultimes possessions inversait le score. Les Lions indomptables égalisaient (75-75), puis passaient devant dans la dernière minute pour s'imposer 80-77.

« C'est un match très difficile contre une belle équipe camerounaise. Même si on a été en difficulté, on a su revenir. On a manqué de fraîcheur dans les dernières minutes et la perte de balle en fin de match nous a coûté cher. Mais nous n'avons pas à rougir. Contre la Tunisie, championne en titre, nous essaierons d'être à la hauteur », a déclaré John Douaglin, sélectionneur de Madagascar.

Malgré la défaite, les Ankoay ont montré un visage combatif et un niveau de jeu qui laissent espérer un dernier match de groupe disputé face à la Tunisie. Une rencontre décisive pour terminer la compétition la tête haute, quelle qu'en soit l'issue.