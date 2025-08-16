Madagascar: Événement - Le Star Tour embrase Mahajanga

Mahajanga a vibré hier soir pour l'ouverture du Star Tour. Gratuit, l'événement promet trois jours d'animations, de concerts et de surprises.

Après six ans d'absence, le Star Tour a signé un retour très attendu à Mahajanga, confirmant l'enthousiasme qu'il suscite auprès des habitants. Dès hier soir, le bord de mer de Mahajanga vibrait déjà à l'ouverture du Star Tour, lancé dans une atmosphère festive et conviviale.

. Habituel lieu de rassemblement des Majungais, l'esplanade s'est transformée en véritable village d'animations, accueillant un large public composé de familles, de jeunes et de vacanciers venus de différentes régions.

Pour cette première soirée, l'ambiance était au rendez-vous : Foy Hehy a enchaîné les blagues sur scène, accompagné de DJ Three et DJ Eloi, tandis que Teg et Barhone assuraient l'animation au stand boissons aux côtés de DJ Looping. Entre rires, musique et jeux, les participants ont eu droit à de nombreux lots, dont la surprenante tombola où les gagnants repartaient avec des bières équivalentes à leur poids.

Destination familiale

« Le Star Tour Mahajanga est une destination familiale par excellence, surtout en cette période de vacances. Nous proposons des animations gratuites, des concerts et des stands pour mettre en avant les produits Star », souligne Miasy Randriamoria, responsable événementiel et sponsoring du groupe Star.

La fête se poursuit ce samedi avec les concerts très attendus de Ckycky et Black Nadia, chacun sur scène pendant une heure trente à partir de 19 h. Dimanche, place aux icônes Ambondrona et Ceasar, qui clôtureront l'événement dans une ambiance survoltée jusqu'à 22 h. Entre influenceurs, familles et touristes, le Star Tour s'impose ainsi comme un rendez-vous incontournable, placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.