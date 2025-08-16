Madagascar: Nosy Be - Un trafiquant de cocaïne arrêté

Alors qu'il pensait pouvoir écouler ses 400 grammes de cocaïne pendant les festivités du Sômarôho 2025, un jeune trafiquant a été démasqué à l'entrée. Il a été jeté en prison sur décision du parquet.

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé en flagrant délit de détention de cocaïne à l'entrée du stade d'Amboanio, à Nosy Be, en marge du festival Sômarôho. Les forces de défense et de sécurité, mobilisées pour encadrer l'événement, ont découvert près de 400 grammes de drogue dissimulés dans ses affaires lors d'une fouille systématique. Selon les premiers éléments, la marchandise devait être écoulée pendant les festivités, notamment lors du spectacle du 8 août.

Le suspect a été conduit au commissariat puis placé en garde à vue. Présenté devant le parquet du tribunal de première instance de Nosy Be, il a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de la suite de la procédure.

La piste d'un réseau

D'après les premiers constats, le jeune homme n'agirait pas seul. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un réseau structuré, le mis en cause apparaissant comme un simple revendeur chargé d'écouler la marchandise en profitant de l'affluence. Les investigations visent à identifier ses complices et à remonter jusqu'aux importateurs présumés.

La police cherche également à déterminer l'origine de la cocaïne et les voies par lesquelles elle a été introduite sur le territoire. Les éléments saisis lors de l'arrestation seront exploités pour retracer ses contacts et établir d'éventuels liens avec d'autres trafiquants.

Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de vigilance renforcée des autorités face au risque d'infiltration de réseaux criminels lors des grands rassemblements festifs. Le festival Sômarôho, qui attire chaque année un large public, bénéficiait cette année d'un dispositif sécuritaire accru, une stratégie qui semble avoir permis de déjouer cette tentative de trafic opportuniste.