Madagascar: Projet artistique unique, «Le Rêve de Nirina», un opéra en malgache, parcourt le pays

C'est un projet artistique unique qui parcourt en ce mois d'août les routes de Madagascar. Une centaine de jeunes artistes âgés de 7 à 24 ans ont quitté leur ville de Tuléar pour faire voyager à travers la Grande-Ile, Le Rêve de Nirina, un opéra en langue malgache créé l'an passé dans le sud du pays grâce au partenariat entre l'ONG locale Bel avenir et l'association espagnole Opéras sans frontières. Mêlant chants, danse, arts plastiques, ce spectacle engagé narre l'histoire d'une jeune fille refusant le destin que lui impose sa famille. Le vendredi 15 août à Antananarivo, c'est dans l'un des villages Akamasoa créés par l'oeuvre humanitaire du père Pedro Opeka que cette histoire a résonné, sous les yeux de centaines d'enfants émerveillés.

Nirina, c'est une jeune fille bien décidée à choisir sa vie et même à changer le monde. Derrière le personnage, il y a Georginah Nomenjanahary, 24 ans : « Par respect de la tradition, on veut forcer Nirina à se marier. Mais elle ne veut pas car elle veut continuer à étudier et devenir la première fille gardienne de la forêt. Tout le monde est contre elle, on lui dit que c'est un travail pour les hommes. Jouer le personnage de Nirina, ça me donne beaucoup de confiance et d'ambition... Il faudrait que tout le monde soit comme Nirina ! »

« C'est formidable »

Meja Rakotonirina, chanteur lyrique malgache, incarne le futur mari de Nirina qu'elle veut fuir à tout prix : « Il n'y a pas 150 000 opéras en malgache. Et pour un Malgache, de pouvoir chanter un opéra dans sa langue, c'est formidable. Le plus difficile c'est de pouvoir mettre les bons accents sur les temps forts. Il a fallu bidouiller parce que le compositeur est espagnol et ne parle pas le malgache. »

La plupart des jeunes artistes en tournée découvrent Antananarivo pour la première fois, après 36 heures de route depuis Tuléar. Paco Azorin, président d'Opéras sans frontières : « Notre ONG travaille pour amener l'opéra là où il n'arrive pas du tout. Je crois que l'opéra est un droit culturel. Je crois qu'ils ont commencé un chemin de la découverte de la liberté. C'est un chemin dont on connaît le point de départ mais pas le point d'arrivée. Notre projet aura atteint son maximum si dans quelques années eux-mêmes essayent de faire leur propre opéra. »

En Espagne et en France ?

Le Rêve de Nirina est présenté une nouvelle fois ce soir à Akamasoa, avant de faire étape à Antsirabé puis Fianarantsoa jusqu'à la fin du mois. En attendant une possible tournée en Espagne et en France en 2026.