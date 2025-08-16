Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach à Alger - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha présente ses condoléances

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes de l'accident survenu vendredi soir à Alger, suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'oued El Harrach.

"A la Suite du douloureux et tragique accident, survenu dans la soirée de ce vendredi 15 août 2025, provoqué par la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued El Harrach, ayant entraîné la perte de vies humaines et causé plusieurs blessés, Monsieur le Général d'Armée Saïd chanegriha, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances aux familles des victimes, priant Allah, Le Tout-Puissant, d'accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, et d'octroyer à leurs proches tout le courage et la force, ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.