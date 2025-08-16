ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présenté ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes de l'accident survenu vendredi soir à Alger, suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'oued El Harrach.

"A la Suite du douloureux et tragique accident, survenu dans la soirée de ce vendredi 15 août 2025, provoqué par la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued El Harrach, ayant entraîné la perte de vies humaines et causé plusieurs blessés, Monsieur le Général d'Armée Saïd chanegriha, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances aux familles des victimes, priant Allah, Le Tout-Puissant, d'accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, et d'octroyer à leurs proches tout le courage et la force, ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.