Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach à Alger - Une importante délégation officielle se rend sur les lieux

ALGER — Une importante délégation officielle s'est rendue, vendredi soir, sur le lieu de l'accident survenu suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach à Alger, après avoir dérapé d'un pont, et ce, pour suivre de près les opérations de sauvetage et s'enquérir des moyens mobilisés en vue de secourir les victimes.

La délégation officielle est composée du "directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, du ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui et du Wali d'Alger, M. Mohamed Abdennour Rabehi", indique un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

Un bus de transport de voyageurs a dérapé d'un pont avant de chuter dans l'Oued El Harrach faisant 18 morts et 24 blessés.

Appuyés par les différents corps sécuritaires, les services de la Protection civile ont procédé au sauvetage des victimes et à leur évacuation vers les établissements hospitaliers afin qu'elles reçoivent les soins nécessaires. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer une intervention rapide et efficace pour évacuer les blessés et extraire le bus de l'oued.

Les services de la Protection civile sont intervenus immédiatement après l'accident, en mobilisant 16 plongeurs, 25 ambulances, 2 camions d'intervention, 4 embarcations semi-rigides, et une équipe de recherche et d'interventions.