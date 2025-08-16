Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Le président de l'APN présente ses condoléances

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a exprimé sa profonde affliction et sa peine suite à l'accident qui s'est produit vendredi soir lorsqu'un bus de transport de voyageur est tombé dans l'Oued El Harrach, faisant des morts et des blessés.

Après s'être recueilli sur les âmes des victimes, M. Boughali a souhaité, dans un message de condoléances, un prompt rétablissement aux blessés, priant Dieu Tout-Puissant d'apporter patience et réconfort à leurs familles, tout en leur exprimant sa pleine sympathie.

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'accident tragique survenu à Oued El Harrach suite à la chute d'un bus de transport. Je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder aux victimes Sa miséricorde, à leurs familles et proches patience et réconfort, ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a écrit le président de l'APN sur son compte sur les réseaux sociaux.

