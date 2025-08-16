Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach à Alger - Le président du Conseil de la nation présente ses condoléances

15 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu vendredi soir à Alger, suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'oued El Harrach, après avoir dérapé d'un pont.

"La tragédie de Oued El Harrach a bouleversé les coeurs. Nous nous recueillons à la mémoire des 18 victimes ayant perdu la vie dans l'accident de la chute du bus, et présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées, priant Dieu de leur accorder force et réconfort, et de permettre aux blessés un prompt rétablissement. A Allah nous, appartenons et à Lui nous retournons", a écrit M. Nasri sur son compte sur les réseaux sociaux.

