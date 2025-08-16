Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Le ministre de la Santé au chevet des blessés

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s'est rendu vendredi soir à l'établissement hospitalier spécialisé "Slimane Zemirli" à El Harrach et au centre hospitalier universitaire (CHU) "Mustapha Bacha", pour s'enquérir de l'état de santé des blessés suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'oued El Harrach à Alger, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé.

"Suite à l'accident tragique de la chute d'un bus survenu vendredi soir, faisant plusieurs victimes dont des décès, les blessés ont été immédiatement secourus et évacués vers les différents établissements de santé".

"Après l'accident, M. Saïhi s'est déplacé à l'établissement hospitalier spécialisé Slimane Zemirli à El Harrach et au CHU Mustapha Bacha, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés", ajoute le communiqué.

"Suite à cette douloureuse épreuve, le ministre de la Santé a présenté, en son nom personnel et au nom des cadres et des employés du secteur, ses sincères condoléances et sa profonde sympathie, aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Son vaste paradis, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.