Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Le ministre de la Santé au chevet des blessés

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s'est rendu vendredi soir à l'établissement hospitalier spécialisé "Slimane Zemirli" à El Harrach et au centre hospitalier universitaire (CHU) "Mustapha Bacha", pour s'enquérir de l'état de santé des blessés suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'oued El Harrach à Alger, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé.

"Suite à l'accident tragique de la chute d'un bus survenu vendredi soir, faisant plusieurs victimes dont des décès, les blessés ont été immédiatement secourus et évacués vers les différents établissements de santé".

"Après l'accident, M. Saïhi s'est déplacé à l'établissement hospitalier spécialisé Slimane Zemirli à El Harrach et au CHU Mustapha Bacha, pour s'enquérir de l'état de santé des blessés", ajoute le communiqué.

"Suite à cette douloureuse épreuve, le ministre de la Santé a présenté, en son nom personnel et au nom des cadres et des employés du secteur, ses sincères condoléances et sa profonde sympathie, aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Son vaste paradis, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", conclut le communiqué.