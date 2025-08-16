Algérie: Chute d'un bus de voyageurs dans l'Oued El Harrach - Le bilan s'élève à 18 morts et 9 blessés

15 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le nombre des victimes de la chute, vendredi, d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach, après avoir dérapé d'un pont, s'est alourdi à 18 morts et 9 blessés, a indiqué à l'APS le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile, le Commandant Nassim Bernaoui, dans un nouveau bilan.

Le Commandant Bernaoui a fait savoir que deux des blessés, en état critique, ont été pris en charge sur les lieux avant d'être évacués vers l'hôpital local, tandis que les dépouilles des personnes décédées ont été transférées à la morgue du même établissement.

Suite à cet accident, les unités de la Protection civile sont intervenues à 17h46, a-t-il précisé, ajoutant que l'opération se poursuit afin de rechercher d'autres victimes.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.