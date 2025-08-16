Algérie: Chute d'un bus de voyageurs dans l'Oued El Harrach - Le bilan s'élève à 18 morts et 9 blessés

ALGER — Le nombre des victimes de la chute, vendredi, d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach, après avoir dérapé d'un pont, s'est alourdi à 18 morts et 9 blessés, a indiqué à l'APS le sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la Protection civile, le Commandant Nassim Bernaoui, dans un nouveau bilan.

Le Commandant Bernaoui a fait savoir que deux des blessés, en état critique, ont été pris en charge sur les lieux avant d'être évacués vers l'hôpital local, tandis que les dépouilles des personnes décédées ont été transférées à la morgue du même établissement.

Suite à cet accident, les unités de la Protection civile sont intervenues à 17h46, a-t-il précisé, ajoutant que l'opération se poursuit afin de rechercher d'autres victimes.