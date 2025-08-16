Sénégal: Inondations - Les éclaircissements de l'ANACIM

Depuis quelques heures, une pluie abondante tombe sur certaines parties du territoire sénégalais. Aux Parcelles-assainies par exemple, des inondations ont été notées, vendredi 15 août. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) apporte des éclaircissements sur la situation.

Ces derniers jours, la pluie s'est accélérée. Et comme souvent, les craintes d'inondation se font ressentir. D'ailleurs, plusieurs quartiers des Parcelles-assainies (Dakar) sont déjà sous les eaux. Selon les statistiques de l'ANACIM, la station de Dakar-Yoff a enregistré 77 millimètres de pluie ce 15 août 2025.

« Ce sont des pluies qui étaient annoncées par l'ANACIM dans son bulletin qui a été diffusé le 13 août, un bulletin qui annonce les lieux où nous attendons des inondations mais aussi les fortes pluies. De ce fait, ce bulletin reste toujours en vigueur, puisque nous sommes le 15 et jusqu'au 16, nous attendons des pluies sur l'ensemble du territoire (accompagnées d'orages, avec un risque de précipitations extrêmes sur les zones Nord, Sud et Centre, cf. bulletin de l'ANACIM du 11 août 2025, NDLR).

En termes de perspectives, la situation reste toujours favorable sur le pays, notamment dans les régions du centre-ouest, dont Dakar, mais également dans plusieurs localités du sud, du centre et même du nord où des quantités de pluie assez importantes sont toujours attendues.

Mais aussi, au-delà, à partir du 18 jusqu'au 20 août, d'autres pluies sont attendues sur le pays. Et le dernier épisode en vue, c'est du 21 au 22 août où d'autres pluies sont attendues », explique Abdoulaye Diouf, chef du service prévisions et réductions des risques à l'ANACIM.

Quant à Mor Kébé, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, il renseigne que ces pluies notées sont la résultante d'un puissant système pluvio-orageux venu du Mali. Ce dernier a d'abord touché l'axe Bakel-Kédougou dans la soirée du jeudi 14 août, avant de s'intensifier sur le Sud-Est et le centre, et ainsi toucher quasiment toutes les régions du Sénégal.

« Ce sont des quantités importantes qui ont été obtenues sur plusieurs localités. Dans la zone Sud-Est, Tambacounda a reçu 152 mm, Dialacoto 135 mm, Koumpentoum 131 mm, Khossanto 116 mm, Koussanar 124 mm. Dans la zone Centre, Ida Mouride a enregistré 147 millimètres... Ce sont des quantités de pluie énormes qui ont été obtenues au passage de ce système », souligne-t-il.

L'ingénieur prévisionniste précise que « ces fortes pluies ont malheureusement provoqué plusieurs cas d'inondations, qui ont été notés sur le Sud-Est du pays, surtout à Khossanto, où des cas d'inondations ont été signalés, de même qu'à Touba, dans la zone Centre, où d'autres cas d'inondations ont vu le jour ». Il ajoute que face aux risques de pluie d'intensité modérée à forte, voire extrême à certains endroits, l'ANACIM « invite la population à rester vigilante et à suivre régulièrement les bulletins et messages d'alerte ».