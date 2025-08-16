Sénégal: Inondation à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor - Le ministre Cheikh Tidiane Dièye apporte le soutien de l'État

16 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Après les fortes pluies enregistrées vendredi 15 août 2025, durant lesquelles l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a relevé 77 millimètres de précipitations à la station de Dakar-Yoff, des inondations ont été constatées aux Parcelles-Assainies, ainsi qu'à Yoff, où une partie de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor s'est retrouvée sous les eaux.

Face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien. Cheikh Tidiane Dièye a également tenu à rassurer le personnel et les patients.

« Quand une situation pareille survient dans un hôpital, c'est désastreux. Vous avez tout mon soutien, ainsi que celui des plus hautes autorités de ce pays. Mais nous rendons grâce à Dieu. Les images que nous avions vues ce matin (vendredi, ndlr) décrivaient une situation plus critique que celle actuelle, car l'eau a désormais été quasiment évacuée. Entre-temps, un travail colossal a été accompli.

Je rappelle simplement que, lorsqu'il tombe des quantités exceptionnellement élevées de pluie, allant jusqu'à 100 mm, il est normal que l'eau reste temporairement sur place : c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Mais n'ayez crainte, nous serons aux côtés des populations pour les assister », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.

