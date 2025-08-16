Sénégal: Inondation à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor - Le ministre Cheikh Tidiane Dièye apporte le soutien de l'État

Après les fortes pluies enregistrées vendredi 15 août 2025, durant lesquelles l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a relevé 77 millimètres de précipitations à la station de Dakar-Yoff, des inondations ont été constatées aux Parcelles-Assainies, ainsi qu'à Yoff, où une partie de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor s'est retrouvée sous les eaux.

Face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien. Cheikh Tidiane Dièye a également tenu à rassurer le personnel et les patients.

« Quand une situation pareille survient dans un hôpital, c'est désastreux. Vous avez tout mon soutien, ainsi que celui des plus hautes autorités de ce pays. Mais nous rendons grâce à Dieu. Les images que nous avions vues ce matin (vendredi, ndlr) décrivaient une situation plus critique que celle actuelle, car l'eau a désormais été quasiment évacuée. Entre-temps, un travail colossal a été accompli.

Je rappelle simplement que, lorsqu'il tombe des quantités exceptionnellement élevées de pluie, allant jusqu'à 100 mm, il est normal que l'eau reste temporairement sur place : c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Mais n'ayez crainte, nous serons aux côtés des populations pour les assister », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye.