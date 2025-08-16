Sénégal: ONAS | Intervention aux Parcelles Assainies - Unité 24 - Une mobilisation rapide pour évacuer les eaux

15 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce vendredi 15 août 2025, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu aux Parcelles Assainies, Unité 24, pour constater de visu l'opération d'évacuation des eaux menée par les équipes de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS).

Sur place, une station de pompage d'une capacité de 300 m³ par heure a été déployée pour accélérer le drainage. Les résultats ont été rapidement visibles : le niveau d'eau est passé de 95 cm à 15 heures à 45 cm à 20 h 13.

Le ministre a salué le travail des équipes mobilisées et réaffirmé l'engagement de son département à renforcer les infrastructures d'assainissement afin de mieux faire face aux épisodes pluvieux intenses.

