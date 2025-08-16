Nigeria: Le pays durcit les règles relatives au prêt numérique en prévoyant de lourdes pénalités

Le Nigeria a introduit de nouvelles réglementations imposant des amendes de ₦50M pour les individus et de ₦100M, ou 1% du chiffre d'affaires, pour les entreprises se livrant à des pratiques de prêt numérique contraires à l'éthique.

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC) du Nigéria a introduit de nouvelles réglementations imposant des amendes de ₦50 millions pour les individus et de ₦100 millions, ou 1% du chiffre d'affaires, pour les entreprises qui se livrent à des pratiques de prêt numérique contraires à l'éthique.

Le règlement sur les prêts numériques, électroniques, en ligne ou non traditionnels aux consommateurs (Digital, Electronic, Online, or Non-Traditional Consumer Lending Regulations, 2025), publié en juillet, remplace les mesures d'application ad hoc, telles que la radiation d'applications, par une structure de sanctions définie. Les directeurs des entreprises en infraction s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Les règles couvrent tous les prêteurs opérant au-delà des frontières de l'État, y compris les services de crédit de temps d'antenne offerts par les opérateurs de télécommunications, mais elles exemptent les banques de microfinance qui obtiennent des dérogations. Les demandes d'autorisation coûtent 100 000 ₦, les frais d'approbation pouvant atteindre 1 million ₦. Les agréments expirent au bout de trois ans et doivent être renouvelés tous les 36 mois, moyennant une taxe annuelle de 500 000 ₦.

Les prêteurs doivent désormais éviter le marketing non sollicité, divulguer tous les frais, n'accorder des prêts qu'aux emprunteurs capables de les rembourser et se conformer aux lois sur la protection des données. La FCCPC surveillera les taux d'intérêt afin d'éviter les frais d'exploitation. Les opérateurs existants ont 90 jours pour se mettre en conformité.

Les dirigeants du secteur se sont félicités de cette clarté, mais ont mis en garde contre l'impact potentiel sur les coûts des services de prêt et sur les prix à la consommation.

Points clés à retenir

Les règles 2025 de la FCCPC marquent un changement dans le secteur des prêts à la consommation, qui représente 2,1 milliards de dollars au Nigeria, en passant d'une application réactive à une conformité structurée, s'alignant sur des mesures similaires dans des marchés comme le Kenya. En fixant des sanctions explicites et des exigences d'approbation, la commission vise à lutter contre le harcèlement des emprunteurs, les frais opaques et les taux prédateurs qui ont suscité des critiques de la part du public et du législateur.

Le cadre positionne le prêt numérique comme faisant partie du système financier formel, et non comme une activité marginale. Cela pourrait contribuer à rétablir la confiance dans un secteur en proie à des taux de défaillance élevés et à des tactiques de recouvrement agressives. Toutefois, l'augmentation des coûts de mise en conformité risque de peser sur les petits opérateurs et d'entraîner une hausse des coûts d'emprunt pour les consommateurs.

Avec plus de 460 prêteurs numériques déjà en activité, la prochaine phase du secteur dépendra de la manière dont les acteurs s'adapteront pour trouver un équilibre entre la rentabilité, la protection des clients et la surveillance réglementaire. La surveillance active des taux d'intérêt et de la publicité par la FCCPC pourrait également influencer la manière dont les produits sont commercialisés et tarifés dans les années à venir.