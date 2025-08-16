Nigeria: IHS Towers réduit ses dépenses d'investissement et se recentre sur ses marchés principaux après la vente d'actifs

IHS Towers a réduit ses dépenses d'investissement au premier semestre 2025 de 15,8 %, à 89,9 millions de dollars, ce qui témoigne d'un changement d'orientation de la stratégie d'expansion rapide vers une stratégie plus axée sur les flux de trésorerie.

Les dépenses ont diminué au cours des deux trimestres, avec une baisse de 17,8 % au premier trimestre, pour atteindre 43,6 millions de dollars, et de 13,8 % au deuxième trimestre, pour atteindre 46,3 millions de dollars.

La baisse du nombre de locataires au Nigeria, principalement due à l'attribution par MTN de 1 050 sites à American Tower, a été compensée par le maintien de l'activité et la stabilité des tarifs de colocation.

La société a réduit ses investissements en Amérique latine et a ralenti ses activités au Nigeria, son plus grand marché, à la suite de cessions d'actifs stratégiques, dont 1 672 tours au Koweït l'année dernière et la vente prévue de 1 465 tours au Rwanda. Les recettes sont utilisées pour rembourser la dette, ce qui a permis de réduire l'effet de levier net de 3,7x à 3,4x au 1er trimestre.

Les prévisions d'investissements pour l'année 2025 ont été réduites à 240-270 millions de dollars. Les programmes d'efficacité, tels que le "Project Green" du Nigeria, ont réduit les besoins de modernisation.

La baisse du nombre de locataires au Nigéria - principalement due à l'attribution par MTN de 1 050 sites à American Tower - a été compensée par la rétention d'activités et des taux de colocation stables. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 872,9 millions de dollars, avec un bénéfice net de 30,7 millions de dollars au premier trimestre et de 32,3 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui a permis d'inverser les pertes de l'année dernière.

Points clés à retenir

Le changement d'IHS reflète une consolidation stratégique : l'abandon de marchés plus petits et à plus faible rendement pour se concentrer sur des régions à forte occupation telles que le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Brésil.

Ce mouvement s'aligne sur les tendances plus générales de l'infrastructure des tours, où les opérateurs, sous la pression de la volatilité des devises, de l'augmentation des coûts de l'énergie et des appels d'offres concurrentiels, donnent la priorité à la discipline en matière de capital plutôt qu'à la croissance pure du réseau.

Le désabonnement des locataires au Nigeria souligne le risque de concentration de la clientèle, mais les contrats à long terme avec MTN et d'autres opérateurs - liés à l'inflation et aux prix du diesel - assurent une certaine stabilité des revenus.

Le ratio de colocation de 1,52 de la société au Nigeria correspond aux moyennes des marchés émergents, ce qui suggère une forte utilisation de l'infrastructure. En associant la rationalisation du portefeuille à la réduction de la dette et à l'optimisation opérationnelle, IHS vise à renforcer les marges et la résilience.

La seconde moitié de 2025 mettra à l'épreuve sa capacité à remplacer les locations perdues et à maintenir la croissance tout en conservant une faible intensité capitalistique - un défi qui pourrait définir son positionnement concurrentiel par rapport à des opérateurs de tours mondiaux tels qu'American Tower Corporation et Helios Towers.