Ile Maurice: Lait, huile, couches... baisse des prix à partir du 26 août

16 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Les consommateurs mauriciens verront bientôt une diminution sur leur facture de courses. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi, 16 aout, en présence du Deputy Prime Minister Paul Bérenger et de plusieurs ministres, le ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, a annoncé une baisse des prix sur cinq produits essentiels à compter du mardi 26 août.

Cette mesure, financée par le Price Stabilisation Fund, coûtera environ Rs 400 millions à l'État pour une période de six mois. Elle concerne le lait en poudre, l'huile de soja, le lait pour bébé, les couches et le fromage. Concrètement, le prix du lait en poudre diminuera de Rs 50 par kilo, celui de l'huile de soja de Rs 15 par litre, tandis que le lait pour bébé baissera de Rs 55 par boîte. Les couches coûteront 50 sous de moins par unité et le fromage bénéficiera d'une subvention de Rs 10.

Selon le ministre, ces ajustements visent à soulager les ménages face à la hausse du coût de la vie et à protéger le pouvoir d'achat des familles, particulièrement celles avec de jeunes enfants.

Paul Bérenger a souligné que ces subventions sont temporaires, mais qu'elles demeurent essentielles pour atténuer les effets de l'inflation sur les produits de première nécessité. Le gouvernement appelle également à la vigilance afin que distributeurs et commerçants appliquent strictement les nouveaux prix dès le 26 août.

