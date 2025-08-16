Ile Maurice: Cyclisme - Tristan Hardy enchaîne trois courses de haut niveau en France

Tristan Hardy continue d'enchaîner les courses de haut niveau en France. Trois importants rendez-vous sont à son agenda dans les prochaines semaines. Ils lui permettront de se préparer adéquatement en vue de sa participation aux Championnats du Monde au Rwanda prévus du 21 au 28 septembre.

Ce week-end (16-17 août), Tristan Hardy s'alignera avec son équipe de la Team 31 Specialized, à la Ronde des Vallées. L'épreuve est inscrite au calendrier route UCI Junior MJ 2.1 sous les règlements UCI et comporte trois étapes. Demain, la première étape se déroulera sur 105,8 km avec départ et arrivée à La Prénessaye. Dimanche, deux étapes sont au menu. D'abord un contre-la-montre individuel de 11,9 km entre St-Caradec et Hémonstoir et ensuite une dernière étape sur 104,8 km dont le départ et l'arrivée se feront à Hémonstoir.

Notre compatriote sera par la suite en lice les 23 et 24 août au 22e Tour junior Causses Aigoual Cévennes et Pays de Sommières qui se déroule dans un territoire situé entre mer et montagne. C'est une épreuve nationale junior (2.14) en 3 étapes qui se déroulent chaque année en août dans le département du Gard (Occitanie). Les trois villes d'accueil sont Souvignargues, Logrian-Florian et Lasalle.

La première étape sera une course en ligne longue de 104 km avec départ et arrivée à Souvignargues le samedi 23. Le lendemain matin, un contre-la-montre individuel avec départ et arrivée à Logrian-Florian sur 9,15 km, est prévu alors que dans l'après-midi, une étape en ligne de 89 km est programmée. Le départ et l'arrivée seront jugés à Lasalle.

Ce Tour est très réputé et plusieurs professionnels français à l'instar de Romain Bardet, Warren Barguil, Thibault Pinot entre autres y ont pris part. 12 tours d'un circuit de 11,7 km sont à parcourir, soit une distance de 140,4 km, pour un total de 2050 m de dénivelé. Depuis sa première édition, cette course gravit sans cesse les échelons avec un peloton de plus en plus international.

«Lors de ces différentes courses, je vais travailler pour les leaders de l'équipe et si je peux faire un résultat tant mieux. Mais ce seront avant tout des courses de préparation pour les Championnats du Monde au Rwanda. Elles me permettront de prendre de l'expérience en tant que junior première année. J'espère arriver au Rwanda en pleine forme», confie Tristan Hardy. Celui-ci arrivera au Rwanda le 9 septembre et aura environ deux semaines pour s'acclimater avant d'entrer dans le grand bain des Mondiaux.