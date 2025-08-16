Ile Maurice: Arrestation pour usage de faux permis de conduire

16 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le jeudi 14 août, lors d'un contrôle routier effectué tôt le matin sur la route royale de D'Epinay, un motocycliste circulant sur une moto de couleur blanche et rouge a été interpellé par une patrouille de la Traffic Branch Metro. Invité à présenter son permis de conduire, il a remis une photocopie du document qui a immédiatement paru suspecte aux policiers.

Après vérification, il a été constaté que le permis portait des informations appartenant à une autre personne et que des éléments de sécurité essentiels -- tels que les signatures officielles et les sceaux de la Traffic Branch -- étaient absents. Interrogé, le conducteur a reconnu que le document était falsifié et a affirmé l'avoir obtenu contre paiement auprès d'un individu résidant à Poste-de-Flacq.

Informé de l'infraction d'«usage de faux permis de conduire», il a été arrêté et conduit au poste de police de Pamplemousses. Après enquête, il a été libéré sur parole.

Le même jour, une opération conjointe de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Northern et de la DCIU Central Division a permis d'interpeller à Curepipe un homme soupçonné d'être à l'origine de la vente du faux permis. Ce dernier a reconnu les faits et a été formellement identifié par le motocycliste comme étant le vendeur. L'individu, déjà connu des services de police pour des infractions similaires, a été placé en détention au Piton Detention Centre.

Les autorités rappellent que la falsification et l'utilisation de documents officiels constituent des délits graves, passibles de lourdes sanctions.

