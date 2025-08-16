Ile Maurice: Middlesex University Mauritius célèbre 15 ans et sa promotion 2025

15 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Le mercredi 6 août, plus de 500 étudiants ont reçu leur diplôme au Trianon Convention Centre, devant plus de 2 000 invités venus parfois de l'autre bout du monde. Avec 55 % de Mauriciens et 45 % d'internationaux issus de 44 pays, la promotion 2025 illustre la diversité qui fait la force du campus.

La cérémonie a été marquée par les discours de la vice-chancelière Mari Jansen Van Rensburg, de la vice-chancelière de Middlesex University Shân Wareing et de l'adjoint au Haut-commissaire britannique Goran Mandic, saluant une génération de leaders, d'innovateurs et d'athlètes de niveau mondial.

L'événement a aussi mis en avant les succès étudiants : victoires à des concours internationaux, participation à des débats politiques, projets entrepreneuriaux et initiatives sociales, et annoncé de nouveaux programmes en mécatronique, robotique et intelligence artificielle.

Dans cette vidéo, trois diplômés partagent leurs souvenirs et leurs ambitions, aux côtés des dirigeants qui portent la vision de Middlesex pour l'avenir.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.