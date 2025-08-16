Ile Maurice: Middlesex University Mauritius célèbre 15 ans et sa promotion 2025

Le mercredi 6 août, plus de 500 étudiants ont reçu leur diplôme au Trianon Convention Centre, devant plus de 2 000 invités venus parfois de l'autre bout du monde. Avec 55 % de Mauriciens et 45 % d'internationaux issus de 44 pays, la promotion 2025 illustre la diversité qui fait la force du campus.

La cérémonie a été marquée par les discours de la vice-chancelière Mari Jansen Van Rensburg, de la vice-chancelière de Middlesex University Shân Wareing et de l'adjoint au Haut-commissaire britannique Goran Mandic, saluant une génération de leaders, d'innovateurs et d'athlètes de niveau mondial.

L'événement a aussi mis en avant les succès étudiants : victoires à des concours internationaux, participation à des débats politiques, projets entrepreneuriaux et initiatives sociales, et annoncé de nouveaux programmes en mécatronique, robotique et intelligence artificielle.

Dans cette vidéo, trois diplômés partagent leurs souvenirs et leurs ambitions, aux côtés des dirigeants qui portent la vision de Middlesex pour l'avenir.