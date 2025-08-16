Cote d'Ivoire: Musique - Black Mojah présente son troisième album 'Lumière divine'

À l'espace Jah Live de Grand-Bassam le jeudi 14 août 2025, l'artiste reggae ivoirien Black Mojah a présenté son troisième opus, "Lumière divine", un album de 16 titres porté par un message d'amour et de solidarité, sous le parrainage artistique de Fadal Dey.

Sous les vibrations chaleureuses du reggae, la ville balnéaire a accueilli un moment fort de partage et de musique avec la présentation du nouvel album de Black Mojah.

C'est dans une ambiance fraternelle que l'espace Jah Live, au quartier France de Grand-Bassam, a vibré au rythme du reggae, ce jeudi 14 août. L'artiste ivoirien Black Mojah y dévoilait Lumière divine, son troisième album, fort de 16 titres et fruit du travail de douze musiciens.

Parrain de l'événement, l'illustre Fadal Dey a salué « l'élan de solidarité et d'amour » autour de l'artiste, rappelant que « chacun de nous est une lumière » et que cette lumière mérite d'être partagée.

Un message bien apprécié par Cush, Julian, et bien d'autres artistes présents à cette cérémonie.

Parmi les personnalités présentes, le chanteur Naftaly, l'une des figures majeures du reggae ivoirien, a rendu hommage à Black Mojah : « C'est un vrai talent, avec quelque chose de particulier : il apporte de la vibration à travers la joie. » Il a également défendu un reggae « vivant et pluriel » qui a besoin de plus de visibilité dans les médias.

La cérémonie a permis aux invités de découvrir en exclusivité la playlist de l'album, où figurent notamment des titres comme « Avec toi", "Tendons la main" ou "Autour de moi". Moment fort de cet événement, la vente aux enchères de trois éditions spéciales du disque : le Cd diamant, l'or et le platine.

Clôturant la présentation, Black Mojah a livré son ambition : « À travers cet album, j'aimerais apporter le sourire et l'espoir à tous. Rendez-vous le 12 septembre pour le concert dédicace.»

Avec Lumière divine, celui qui a déjà offert "À coeur ouvert" (2014) et "Garder espoir "(2016) continue de tracer un chemin musical fait de valeurs, d'authenticité et de vibrations positives.