Cote d'Ivoire: Drame à Attécoubé - La Gendarmerie dément que la victime soit l'un des siens

Dans la nuit du 14 au 15 août 2025, un homme a été tué par balle dans le quartier Opéra à Attécoubé, sur fond de conflit sentimental.

Alors que des rumeurs l'annonçaient comme un gendarme, la Gendarmerie nationale a démenti, affirmant qu'il ne figure pas dans ses effectifs.

La commune d'Attécoubé a été secouée par un drame dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août 2025. Vers 23 h 30, un homme a été abattu par balle dans le quartier Opéra.

Selon la Brigade d'Attécoubé, l'auteur présumé des faits serait KONE Aboubacar, fonctionnaire de la Police nationale en service au Groupement mobile d'intervention (GMI) de Cocody.

Cet agent, ancien compagnon de Mlle KOUAME Adjoua Parfaite, aurait ouvert le feu sur BOHOUSSOU Jaurès Famien, né le 22 novembre 1991 à Yopougon, après une violente altercation liée à une crise de jalousie.

La victime est décédée sur place. Son corps a été transporté à la morgue de l'Ivosep d'Adjamé par les services compétents.

Des informations diffusées sur les réseaux sociaux ont affirmé que la victime était un gendarme. Dans un communiqué, la Gendarmerie nationale a démenti ces allégations, précisant qu'après vérifications, BOHOUSSOU Jaurès Famien ne figure pas dans ses effectifs.

Elle appelle l'opinion publique à la retenue et rappelle que la diffusion d'informations non vérifiées engage la responsabilité de leurs auteurs.

Une enquête a été confiée au Commissariat du 10e arrondissement pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.