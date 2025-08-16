Cote d'Ivoire: Ena - Les résultats d'admissibilité des cycles moyen supérieur et moyen, connus le 18 août

Les résultats de la phase d'admissibilité des concours directs d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) en 2026 des cycles moyen supérieur et moyen seront publiés le lundi 18 août 2025.

Ces résultats seront affichés à 16 heures pour le cycle moyen supérieur et à 17 heures, pour le cycle moyen. Ceux du cycle supérieur peuvent être consultés sur le tableau d'affichage à l'Ena.

Dans un communiqué en date du 14 août 2025, le directeur général de l'Ena, Narcisse Sepy Yessoh, annonce que les épreuves orales du cycle supérieur se dérouleront du lundi 18 au jeudi 21 août et celles des cycles moyen supérieur et moyen se tiendront du mardi 19 au vendredi 22 août 2025.

Par ailleurs, il précise que la participation à ces épreuves exige le respect d'un dress code. Ainsi, pour les dames, il faut un ensemble tailleur de même couleur ou une robe en style tailleur de couleur sombre sans extravagance, avec parures et un maquillage léger.

Pour les hommes, un ensemble costume de couleur sombre avec une chemise blanche et une cravate assortie, et une paire de souliers noirs avec des chaussettes noires.

En outre, les candidats doivent être bien coiffés avec des cheveux non colorés et la barbe rasée pour les hommes. Les signes ostentatoires de religion ou de parti politique sont formellement interdits.

Le directeur général de l'Ena souligne que les candidats seront évalués sur la personnalité (maitrise de soi, humilité, ouverture d'esprit, tenue et présentation) et sur la prestation (qualité de l'élocution, maitrise de la langue, pertinence et rigueur de l'argumentaire et de l'analyse, réactivité et capacité de repartie, ainsi que la qualité du niveau de culture générale).

Les candidats sont invités à se présenter à l'Ena, en salle de contrôle (Bibliothèque) à 7 heures pour ceux convoqués pour les matinées, et à 12h30, pour les candidats programmés les après-midis.

A noter que le programme de passage devant le jury au tableau d'affichage à l'Ena.