Congo-Kinshasa: Épidémie au Nord-Kivu - Plus de 100 petits ruminants morts en trois mois

Une épidémie suspectée de peste des petits ruminants a causé la mort de plus d'une centaine de chèvres et moutons dans les territoires de Beni, Lubero et dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu, au cours des trois derniers mois.

Selon Louange Kakule Ngitsi, cadre à la Division provinciale de pêche et élevage, les animaux touchés présentent des symptômes alarmants : fièvre élevée, ulcères buccaux, diarrhée sévère et pneumonie.

« Nous, comme service, faisons allusion à la peste des petits ruminants, une maladie virale très contagieuse. Elle entraîne des pertes économiques importantes pour les éleveurs en raison d'un taux de mortalité très élevé », a-t-il précisé.

Face à cette situation préoccupante, les autorités vétérinaires appellent les éleveurs à une vigilance accrue. Parmi les mesures recommandées :

Surveiller de près les animaux pour détecter tout signe inhabituel : fièvre, perte d'appétit, diarrhée, ou mort subite, informer immédiatement le vétérinaire local en cas de suspicion, ne pas consommer la viande d'un animal mort de cette maladie.

« Ces gestes simples mais essentiels peuvent nous aider à limiter la propagation de ces maladies animales et à protéger nos élevages », a insisté Louange Kakule Ngitsi.

La Division provinciale prévoit également des campagnes de sensibilisation et de prévention dans les zones affectées, en collaboration avec les services vétérinaires locaux.