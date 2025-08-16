Congo-Kinshasa: Épidémie au Nord-Kivu - Plus de 100 petits ruminants morts en trois mois

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une épidémie suspectée de peste des petits ruminants a causé la mort de plus d'une centaine de chèvres et moutons dans les territoires de Beni, Lubero et dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu, au cours des trois derniers mois.

Selon Louange Kakule Ngitsi, cadre à la Division provinciale de pêche et élevage, les animaux touchés présentent des symptômes alarmants : fièvre élevée, ulcères buccaux, diarrhée sévère et pneumonie.

« Nous, comme service, faisons allusion à la peste des petits ruminants, une maladie virale très contagieuse. Elle entraîne des pertes économiques importantes pour les éleveurs en raison d'un taux de mortalité très élevé », a-t-il précisé.

Face à cette situation préoccupante, les autorités vétérinaires appellent les éleveurs à une vigilance accrue. Parmi les mesures recommandées :

Surveiller de près les animaux pour détecter tout signe inhabituel : fièvre, perte d'appétit, diarrhée, ou mort subite, informer immédiatement le vétérinaire local en cas de suspicion, ne pas consommer la viande d'un animal mort de cette maladie.

« Ces gestes simples mais essentiels peuvent nous aider à limiter la propagation de ces maladies animales et à protéger nos élevages », a insisté Louange Kakule Ngitsi.

La Division provinciale prévoit également des campagnes de sensibilisation et de prévention dans les zones affectées, en collaboration avec les services vétérinaires locaux.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.