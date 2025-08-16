Congo-Kinshasa: L'ONG Ubuntu Panafrica appelle à une coopération civilo-militaire en Ituri

L'ONG Ubuntu Panafrica, basée à Bunia (Ituri), a organisé, jeudi 14 août, une séance de sensibilisation sur la coopération civilo-militaire, considérée comme un gage de stabilité dans l'Est de la RDC.

À travers cette initiative, la structure vise à inciter les différentes couches de la population à s'approprier le processus de paix, dans une province longtemps marginalisée par le gouvernement.

Selon Ubuntu Panafrica, cette coopération demeure faible, la population attendant encore trop de solutions de la part des autorités.

L'ONG appelle chacun à s'impliquer pleinement dans la recherche d'une paix durable et dans le développement du pays.

« La sécurité ne s'achète pas, elle ne se donne pas, mais elle se construit. Les constructeurs de la sécurité, ce sont toute la population civile d'un côté et toute l'armée de l'autre. Chacun doit améliorer ce qu'il peut améliorer », a indiqué l'un des organisateurs.

Pour l'instant, a-t-il regretté, l'implication des civils reste limitée et la participation peu inclusive.

Parmi les obstacles évoqués : les bavures reprochées à certains soldats, des tracasseries, extorsions, arrestations arbitraires mais aussi la complicité de certains habitants avec les groupes armés.

Face à ces défis, la majorité des participants se sont engagés à sensibiliser leurs pairs pour bâtir la paix.

« Nous sommes obligés de sensibiliser les autres. C'est une question de conscience personnelle », a souligné Shadri Wakamala.

Parmi les participants à cette rencontre figuraient des taximen, avocats, étudiants, députés... ainsi que certaines autorités militaires, réunis autour d'une même table.

La campagne se poursuivra auprès d'autres catégories de la population, notamment les leaders religieux, et dans d'autres localités de la province, afin d'obtenir une adhésion massive à cette démarche citoyenne.