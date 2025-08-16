Mali: Des militaires et un ressortissant français arrêtés pour 'tentative de déstabilisation' (porte-parole du gouvernement)

Les autorités maliennes ont annoncé, jeudi, avoir mis aux arrêts, à partir du 1er août dernier, des "éléments marginaux" de l'armée malienne et un ressortissant français pour tentative de déstabilisation.

Des arrestations annoncées depuis quelques jours mais, sans qui n'ont jusque-là pas fait l'objet d'une communication officielle du gouvernement.

Le ressortissant français agirait pour le compte du Service de renseignement français.

"Le gouvernement de la Transition informe l'opinion de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des Forces armées et de Sécurité maliennes, pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République", a indiqué, dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga.

Parmi les personnes interpellées, ajoute la source, figure "un ressortissant français répondant au nom de Vezilier Yann, agissant pour le compte du Service de renseignement français".

Selon M. Maïga, par ailleurs ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, M. Yann "a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires dont les généraux de Brigade Abass Dembélé et Néma Sagara", dans cette tentative de déstabilisation présumée.

Le général Dembélé était, jusqu'en mai dernier, gouverneur de la région de Mopti (centre). Nema Sagara est, elle, l'une des rares femmes générale de brigade à l'état-major de l'armée de l'air.

Le gouvernement de la transition, qui dit condamner "cet acte subversif", assure que "les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices".

Il souligne également que les Forces armées et de sécurité restent "déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes", saluant le "professionnalisme" et la "vigilance" des services spécialisés, qui ont permis de mettre "en échec" la "conspiration" et "l'arrestation des acteurs, dès le 1er août 2025".

"[...] Au moment où la Nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des Etats du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'Etats étrangers, la dynamique de la Refondation du Mali", ajoute M. Maïga.

Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion, que la situation est "totalement sous contrôle", invitant toutefois les populations "au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu".