Cameroun: Joshua Osih obtient d'ELECAM la relocalisation immédiate des bureaux de vote sensibles

Au Cameroun, la scène politique vient de connaître un tournant majeur alors que le candidat du Social Democratic Front (SDF), Joshua Osih, en lice pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, vient de remporter une victoire politique et juridique significative. Dans un contexte où la transparence du scrutin reste un enjeu central, Élections Cameroun (ELECAM) a annoncé la relocalisation immédiate de tous les bureaux de vote installés dans des lieux sensibles et jugés inaccessibles au grand public.

La décision concerne les sites tels que les chefferies, les palais traditionnels, les commissariats de police, les casernes militaires et d'autres zones considérées comme pouvant influencer ou restreindre la liberté de vote. Cette mesure, saluée par de nombreux observateurs, découle directement d'une plainte officielle déposée par Joshua Osih le 21 juillet 2025 auprès de la présidente du Conseil électoral d'ELECAM.

Dans cette correspondance, il demandait l'application stricte de l'article 96(4) du Code électoral, qui exige que chaque bureau de vote soit implanté dans un lieu neutre, accessible et respectueux du caractère démocratique du scrutin.

Pour l'opposition, cette décision représente plus qu'une simple victoire administrative. Elle marque une avancée vers un processus électoral plus crédible, dans un pays où la défiance envers les institutions électorales reste élevée. Les partisans de Joshua Osih y voient la confirmation que la pression citoyenne et politique peut amener des changements concrets, même dans un environnement politique souvent verrouillé.

Cependant, certains analystes soulignent que cette mesure, bien que positive, ne garantit pas à elle seule un scrutin totalement transparent. Ils rappellent que d'autres problématiques, comme la mise à jour du fichier électoral, la sécurisation des bulletins et l'observation indépendante du vote, restent des enjeux clés. Pour Joshua Osih, cette victoire doit servir de levier pour intensifier la mobilisation autour d'un processus électoral équitable et participatif, où chaque électeur camerounais pourra voter librement, à l'abri de toute pression ou intimidation.

En remportant cette bataille, le leader du SDF s'offre un argument politique de poids dans la dernière ligne droite de sa campagne. Reste à voir si cette avancée se traduira par une participation accrue et un vote réellement représentatif de la volonté populaire. Le scrutin présidentiel de 2025 s'annonce, plus que jamais, comme un test décisif pour la démocratie camerounaise.