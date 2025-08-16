Madagascar: Festikite - Baie de Sakalava, Ramena, Diego abritent la 4ème édition

16 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

L'ouverture du festival kitesurf a été marquée par un grand carnaval à Antsiranana le jeudi 14 août dernier. Des centaines de personnes déguisées ont suivi la caravane d'animation depuis la place Foch pour faire le tour de la ville du Varatraza. L'ambiance était conviviale.

Du 14 au 17 août, de nombreuses activités sont prévues. Si la précédente édition s'est déroulée uniquement sur la baie de Sakalava - district de Diego II, cette fois-ci toute la population de la pointe du pays aura la chance d'assister au divertissement proposé par Madame Kit bord, en partenariat avec Yas Madagascar. « Nous n'allons pas nous focaliser sur la plage de la baie de Sakalava.

Il faut que tout le monde connaisse le Festikite. Alors, comme vous venez de le voir, le carnaval a été organisé à Antsiranana », a fait savoir Story, l'un des initiateurs du projet. En dehors de la compétition de surf, une course nautique en pirogue à voile se tiendra à Ramena le dimanche 17 août. Elle sera suivie de la remise des trophées des vainqueurs. L'artiste du moment, Anatal, livrera un concert le soir.

Festikite en est à sa 4ème édition. Diego-Suarez a désormais une manifestation culturelle atypique. Contrairement à ce que les médisants répandent. À vrai dire, Festikite promeut le tourisme et le sport de glisse sur les vagues. Située à 20 km au nord-est d'Antsiranana, la baie de Sakalava est devenue un sanctuaire où les surfeurs malgaches et étrangers tentent de surpasser leurs records personnels... Par ailleurs, cette visée contribue entièrement à l'économie de la communauté locale, en l'occurrence les artisans et les restaurants.

