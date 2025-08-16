Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a évalué l'initiative 'Dine for Generations' ainsi que les projets de développement majeurs à Arba Minch. »

Addis-Abeba — Lors de sa récente visite à Arba Minch, le Premier ministre Abiy Ahmed a fait le point sur l'état d'avancement du projet « Dine for Generations » ainsi que sur plusieurs autres initiatives de développement locales.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a salué la beauté de la ville, la décrivant comme « magnifique ».

« Nous avons récemment procédé à une évaluation du projet Dine for Generations dans le cadre de nos visites de chantiers. Ce projet ambitieux positionnera Arba Minch comme un lieu apte à accueillir de grandes conférences », a-t-il noté.

Le Premier ministre a également mis en avant le développement du site de Kulfo Riverside, qu'il a qualifié d'atout majeur pour la ville. Il a par ailleurs noté que les aménagements des corridors urbains avaient connu une nette progression depuis sa dernière visite.

Dans la forêt d'Arba Minch, de nouvelles voies d'accès ont été ouvertes, facilitant l'accès à la montagne, au cours d'eau et aux espaces boisés environnants, a-t-il ajouté.

« Ces avancées, tout comme les projets similaires menés dans d'autres villes en dehors d'Addis, témoignent du potentiel important dont nous disposons. Ces réalisations prouvent que par l'engagement collectif, nous pouvons accomplir de grandes choses », a conclu Abiy Ahmed.