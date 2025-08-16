Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le pays trace sa route vers l'autosuffisance en banane d'ici 2029

Sans les pertes (37 500 tonnes) provoquées par les intempéries, la production de bananes aurait pu couvrir la consommation nationale évaluée à 101 993 tonnes.

En 2024, le Sénégal a produit 72 350 tonnes de bananes malgré une perte de 37 500 tonnes provoquée par les intempéries. Sur une consommation nationale évaluée à 101 993 tonnes, seules 29 643 tonnes ont été importées.

Mieux encore, entre septembre et décembre, période de forte production, les importations sont tombées à moins de 10 000 tonnes, tandis que les plantations locales ont fourni près de 40 000 tonnes.

Ces données, issues d'un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (Masae), confortent la conviction du ministre Mabouba Diagne sur l'autosuffisance qui est à portée de main.

« En quatre mois, les pertes enregistrées ont dépassé les volumes importés sur la même période », a-t-il souligné dans ce document, plaidant pour une meilleure préservation et valorisation de la production.

Pour concrétiser cet objectif, le gouvernement prévoit une production de 112 500 tonnes en 2025. En effet, les groupements et coopératives ont été invités à préciser leurs besoins en vitro-plantes. Selon la même source, une réunion stratégique réunira, entre autres, le ministère du Commerce et l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra).

Par ailleurs, informe le communiqué, un atelier se tiendra en marge du Sommet Africa Food Systems (Afs) pour finaliser la Stratégie nationale d'autosuffisance en banane.

L'objectif est de « financer et accompagner les coopératives, réduire les pertes et substituer progressivement les importations par la production locale afin d'atteindre l'autosuffisance avant 2029 ».