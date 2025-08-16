Sénégal: Gestion inondations - Le Ps invite ses militants à répondre à l'appel à la solidarité nationale

Le Parti socialiste (Ps) invite ses militants et les Sénégalais à répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par les autorités étatiques afin de mieux prendre en charge les inondations notées vendredi à Dakar et dans les autres localités du pays. L'appel a été lancé à travers un communiqué rendu public vendredi soir.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues le 15 août 2025 sur Dakar et sa banlieue ont provoqué des inondations d'une ampleur préoccupante, touchant durement de nombreux quartiers. Cette situation dramatique ne se limite pas à la capitale : plusieurs régions du pays sont elles aussi frappées, avec des localités rurales, des villes et des communes subissant de graves dégâts.

Dans certaines zones, les fleuves menacent de sortir de leur lit, exposant les populations à des risques accrus et pouvant compromettre certaines récoltes.

« Face à cette épreuve nationale, nous exprimons notre profonde affliction et notre solidarité agissante à toutes les victimes. (...) Nous invitons également nos militants et, plus largement, tous les Sénégalais et Sénégalaises, à répondre à cet appel à la solidarité nationale. Ce moment exige que nous dépassions nos clivages et mettions la fraternité au coeur de nos actions », a écrit le Secrétaire national, Porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Vilane.

« Notre responsabilité collective est de rassurer les populations »

D'après lui, la gravité de la situation les oblige à tenir un langage de vérité, à mettre fin à la communication politicienne afin de rassurer les populations.

« Il faut en finir avec la communication politicienne, les effets d'annonce et les polémiques stériles qui détournent des priorités urgentes. Les catastrophes naturelles ne peuvent et ne doivent jamais être exploitées à des fins partisanes. Notre responsabilité collective est de rassurer les populations, de sauver des vies, de protéger les biens et d'organiser les secours avec efficacité », a-t-il dit.

Au-delà de l'urgence, le Secrétaire national du Ps estime que cette crise est un « rappel brutal » de la nécessité de repenser en profondeur la politique d'aménagement du territoire national, le mode d'occupation des sols, les systèmes de drainage, de protection contre les crues et d'anticipation des aléas climatiques.

« Il est impératif d'engager des réformes courageuses, planifiées et appliquées avec rigueur, afin que chaque Sénégalais puisse vivre dans un environnement sécurisé et résilient », a-t-il préconisé.

« Nous avons aujourd'hui un devoir : transformer cette épreuve en un point de départ pour bâtir un Sénégal plus solidaire, plus organisé et mieux préparé aux défis climatiques à venir. Cela demande de la lucidité, du courage et une volonté commune de mettre l'intérêt général au-dessus de toute autre considération », a-t-il conclu.