Sénégal: Inondations à Mbour - Le pont de Gandiol-Nianing emporté par les eaux

Le ciel a ouvert ses vannes sur Mbour, dans la matinée du jeudi. La forte pluie, qui a inondé plusieurs zones, a provoqué d'importants dégâts matériels, dont l'affaissement du pont reliant Gandiol et Nianing. Une situation qui indispose fortement les populations en cette période de ferveur religieuse marquant la célébration de l'Assomption.

Après les précipitations intenses enregistrées jeudi dernier, plusieurs quartiers du département de Mbour se sont retrouvés sous les eaux, tandis que d'autres ont échappé à l'inondation, non sans garder les stigmates du passage violent de l'eau. À Nianing, les conséquences de ces pluies diluviennes sont particulièrement visibles. Le pont menant au village de Gandiol a été complètement détruit par les eaux.

« Hier matin (mercredi 13 août), vers six heures, des habitants m'ont appelé pour m'informer des inondations dans ce village. En m'y rendant, j'ai constaté que la plupart des maisons étaient envahies par l'eau et que les habitants étaient totalement démunis. Quelques heures plus tard, on nous a annoncé que le pont reliant Nianing à Gandiol était complètement coupé », a regretté le chef de village de Nianing, Ibrahima Sène.

Depuis, les populations sont isolées du reste de Nianing et de Mbour. Ce pont, qui dessert près de cinq bourgades, représente désormais un danger majeur pour la sécurité des personnes. À ce jour, aucune mesure concrète n'a été prise pour rétablir la circulation.

En guise de solution précaire, une barre d'acier, longue d'environ un mètre et demi, a été posée pour relier les deux rives séparées par la crue. Cette installation improvisée constitue un véritable risque pour les riverains, dont la plupart dépendent économiquement et socialement de Nianing.

« Depuis hier, les gens ne peuvent plus se déplacer. Certains voulaient aller à Mbour pour passer la fête en famille, mais vu la situation, personne n'ose traverser le pont. C'est très difficile et cela nous préoccupe », a déploré Joseph Dieng, habitant de Gandiol, avant d'ajouter : « Nous demandons aux autorités de reconstruire cette route une bonne fois pour toutes ».

Sous le choc, les habitants s'efforcent de rester résilients. Pour se rendre à la messe de l'Assomption, célébrée à l'église de Nianing, un détour de plus d'une heure a été nécessaire. Face à cette situation, les autorités locales et politiques ont mobilisé leurs services compétents pour apporter des solutions d'urgence.

Natif de la localité, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser), Jean-Michel Sène, s'est rendu sur les lieux, après avoir assisté à la messe. Sur place, il a réaffirmé son soutien aux populations et sa volonté d'accompagner la recherche de solutions durables.

« Le ministère des Transports terrestres et des Infrastructures s'est mobilisé. Les équipes, qui sont venues ici, sont en train de finaliser leur rapport de terrain afin de proposer une réponse conjoncturelle. Par la suite, elles procéderont à des travaux consistant à reconstruire le pont et à permettre aux populations de circuler dans la plus grande sécurité », a-t-il rassuré.