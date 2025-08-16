Congo-Kinshasa: Mouvement de panique à Tchomia après une attaque armée de la milice Zaïre/CRP à Sabe

16 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un important mouvement de population est observé depuis vendredi matin 15 aout dans le centre commercial de Tchomia et les localités voisines, situées sur le littoral du lac Albert, en territoire de Djugu, (Ituri). Selon des témoignages, cette fuite massive est consécutive à des détonations d'armes entendues depuis le milieu de la nuit, semant la peur parmi les habitants.

Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a confirmé une attaque de la milice Zaïre/CRP survenue à Sabe, en périphérie de Tchomia. Ce qui explique les détonations entendues par la population. Il précise que l'assaut a échoué, et que trois miliciens ont été tués lors de l'intervention des Forces armées de la RDC.

Le lieutenant Ngongo assure que la situation est désormais sous contrôle et que les opérations militaires se poursuivent contre ce groupe armé actif dans la région. Il a lancé un appel à la population pour garder son calme et reprendre normalement ses activités, tout en réaffirmant l'engagement des FARDC à sécuriser la zone.

Cette nouvelle attaque souligne une fois de plus la fragilité sécuritaire dans le territoire de Djugu, où les milices continuent de perturber la vie quotidienne des civils. Les autorités militaires appellent à la vigilance et à la collaboration de la population pour faciliter les opérations de stabilisation en cours.

