Congo-Kinshasa: La Grande-Bretagne exprime sa vive inquiétude face aux atrocités du M23 dans l'Est de la RDC

Clôturant une visite officielle de trois jours à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, l'ambassadrice adjointe du Royaume-Uni en République démocratique du Congo (RDC), Kato Longfield, a exprimé, vendredi 15 aout, sa vive inquiétude face aux atrocités du M23 sur des civils. Sa visite a été marquée par des rencontres avec les responsables locaux de la MONUSCO et le gouverneur du Nord-Kivu.

Lors d'une interview exclusive sur Radio Okapi, la diplomate britannique a fait part de la préoccupation de son gouvernement face aux atrocités commises par le groupe armé M23, actif dans les territoires sous occupation dans l'Est de la RDC. Elle a rappelé que le gouvernement britannique a imposé des sanctions contre le M23, qu'elle accuse d'être soutenu par le Rwanda, en réponse à ses actions violentes.

Kato Longfield a salué les efforts du gouverneur du Nord-Kivu, articulés autour de trois priorités : l'aide humanitaire, la sécurité et les infrastructures. Elle s'est dit impressionnée par les projets visant à améliorer les conditions de vie, à stimuler les investissements et à créer des opportunités économiques pour les populations locales.

Appel à une paix concrète

La diplomate a également souligné l'importance des processus de paix en cours à Washington et à Doha, tout en appelant à ce que les accords signés ou en négociation se traduisent par une paix réelle et durable sur le terrain, au bénéfice des habitants de l'Est de la RDC.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région, où les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements armés et des déplacements forcés.